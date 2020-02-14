Esad rejimi, Halep’in batısındaki Atarib ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı.
Esad rejimi Atarib ilçesini vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
14.02.2020 - 13:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin Halep’in batısındaki Atarib ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad rejimi,
681340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/681340.aspx
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