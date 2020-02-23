Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Hubei eyaletinde soyadı Ciang olan 70 yaşındaki hastada, koronavirüsün kuluçka süresi 27 gün olarak belirlendi. Yetkililer, 14 gün olarak açıklanan sürenin iki katına çıkmasının hastalıkla mücadeleyi zorlaştıracağını ifade etti. Öte yandan Çin dışındaki ülkelerde de virüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Güney Kore’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 433’e çıktı. Japonya’da ise bu sayı 747’ye yükseldi. ABD’de ise, koronavirüs vakası sayısı 34’e ulaştı. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “İran’da 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Vaka artışından özellikle endişe duyuyoruz” açıklaması yaptı.