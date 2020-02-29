Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Fazıl Gırari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'taki Hıllani Meydanı'nda dün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 göstericinin öldüğünü ifade etti.

Gırari, aynı yerde 14 göstericinin de yaralandığını kaydetti.

Bağdat'taki gösterilere öncülük eden aktivistlerden Cemil Katib, sokağın karşı çıkmasına rağmen hükümeti kurma görevinin Muhammed Tevfik Allavi'ye verildiğini belirterek yeni kabinenin meclisten güvenoyu alması halinde tüm vilayetlerde gösterilerin yeniden şiddetleneceği uyarısında bulundu.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Irak Meclisinden 27 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Allavi'nin sunduğu kabine listesi için güven oylamasının "toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı" gerekçesiyle yapılamadığı ifade edilmişti.

Meclisteki başta Kürt ve Sünni olmak üzere bazı Şii siyasi partiler, Allavi'nin kendileriyle istişare etmediğini gerekçe göstererek kabinesine destek vermiyor.