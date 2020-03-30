Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau, iki hafta önce koronavirüse yakalandı. First Leydi, karantina sürecinden sağlık bir şekilde çıkmayı başardı. Başbakan’da ise şu anlık bir hastalık belirtisi gözlenmedi.