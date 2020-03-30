Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau, iki hafta önce koronavirüse yakalandı. First Leydi, karantina sürecinden sağlık bir şekilde çıkmayı başardı. Başbakan’da ise şu anlık bir hastalık belirtisi gözlenmedi.
Kanada First Leydi’si virüsü yendi
30.03.2020 - 05:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 06:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada First Leydi’si karantina sürecinden sağlık bir şekilde çıkmayı başardı.
Etiketler : kanada,Sophie Gregoire Trudeau,
692246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692246.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER