Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir araç patladı. Yerel kaynaklar, patlamada bir SMO askerinin ağır yaralandığını açıkladı. Patlama nedeniyle çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.
El Bab’da patlama: 1 yaralı
25.05.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu Suriye Milli Ordusu’ndan bir askerin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
706635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/706635.aspx
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