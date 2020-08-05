Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahir: Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk.
Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahir'den flaş açıklama
05.08.2020 - 12:42 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahir: Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk.
Etiketler : lübnan,beyrut,
722839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/722839.aspx
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