Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre senaryo gereği özel kuvvetler, helikopterlerle araziye indirildi. Özel kuvvetler, tatbikat dâhilinde zor arazi şartlarında stratejik ve askerî tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.