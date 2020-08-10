Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre senaryo gereği özel kuvvetler, helikopterlerle araziye indirildi. Özel kuvvetler, tatbikat dâhilinde zor arazi şartlarında stratejik ve askerî tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.