Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre senaryo gereği özel kuvvetler, helikopterlerle araziye indirildi. Özel kuvvetler, tatbikat dâhilinde zor arazi şartlarında stratejik ve askerî tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.
Gardaşa 'tim' desteği
10.08.2020 - 03:26 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Azerbaycan Hava ve Kara Kuvvetlerinin Azerbaycan’da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askerî tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.
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723955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/723955.aspx
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