İsrail’e ait savaş uçakları Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Filistin direnişine ait mevziler ve tarım arazileri vuruldu. Hava saldırısı sonucu 3 sivil yaralanırken bölgede bulunan evlerde de maddi hasar meydana geldi.
İsrail savaş uçaklarından Gazze’ye hava saldırısı: 3 yaralı
15.08.2020 - 00:34 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gazze,
724986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/724986.aspx
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