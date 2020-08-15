İsrail’e ait savaş uçakları Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Filistin direnişine ait mevziler ve tarım arazileri vuruldu. Hava saldırısı sonucu 3 sivil yaralanırken bölgede bulunan evlerde de maddi hasar meydana geldi.