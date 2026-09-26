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Dünya

Kanada'da Müslüman okullara skandal e-posta! Polis alarma geçti

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Kanada'da Müslüman okullara skandal e-posta! Polis alarma geçti
Başlık ResmiKanadada Müslüman okullara skandal e-posta! Polis alarma geçti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kanada'da 3 eyalette bulunan 9 Müslüman okuluna, 'Müslümanların katledileceği' yönünde tehdit içeren e-postalar gönderilmesinin ardından polis soruşturma başlattı. Tehditlerin ardından okullarda güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer alarma geçti.

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Kanada yerel basınında yer alan haberlere göre, Kanada Müslüman Birliğine (MAC) ait 9 okula Müslümanların "katledileceği" yönünde tehdit mesajı içeren bir e-posta gönderildi.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN SKANDAL E-POSTA

"Citizen Vigilante (Vatandaş Kahramanı)" imzasıyla gönderilen e-postada, Müslümanların "katledileceği" tehdidinde bulunuldu ve Kanada'nın "İslam’dan arındırılacağı" ifadesine yer verildi.

MAC Sözcüsü Nabil Sultan, aynı isimsiz e-postanın 24 saat içinde Ontario, Britanya Kolumbiyası ve Quebec eyaletlerindeki okullara gönderildiğini belirterek tehditlerin ardından öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla özel güvenlik görevlileri tuttuklarını kaydetti. Eyaletlerdeki bölge polisleri ise nefret suçları birimlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.

Kanadada Müslüman okullara skandal e-posta! Polis alarma geçti
Başlık ResmiKanadada Müslüman okullara skandal e-posta! Polis alarma geçti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ontario polisi, İslami kurumlara yönelik "nefret saikiyle tehditler" içeren mektuptan haberdar olduklarını ve camiler ile okulların çevresindeki devriyeleri artırdıklarını bildirdi.

Ottawa polisi ise tehdit mesajlarının ulaştığı noktalarda polis sayısının artırıldığını ancak henüz "belirli veya yakın bir tehdide" ilişkin bulgu olmadığını kaydetti.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Gary Anandasangaree, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her çocuk güvenli bir ortamda öğrenim görmeyi hak eder ve her aile, çocuğunu okula gönderirken kendini güvende hissetmeyi hak eder. Bu tehditler kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada İstatistik Kurumunun verilerine göre, ülkede polise bildirilen Müslümanlara yönelik nefret suçlarının sayısı 2020-2024 yıllarında yüzde 170'ten fazla arttı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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