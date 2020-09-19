Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran-Irak savaşının yıl dönümü olan Kutsal Savunma haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. ABD'nin artık dünyada süper güç olmadığını ve İran'ın ABD'nin karşısında yer aldığını kaydeden Selami, "ABD artık siyaset sahasında da yalnızlaşmıştır. İran'a yönelik silah yaptırımlarını uzatma arayışında Dominik dışında geleneksel müttefikleri dahi ABD'ye destek vermedi" dedi.



Selami, ABD'den Kasım Süleymani'nin intikamını almada ciddi olduklarını vurgulayarak, "Biz mertçe ve adil bir şekilde intikamımızı alırız. Siz Süleymani'nin intikamını Güney Afrika'daki kadın büyükelçinizden alacağımızı mı sandınız? Süleymani'nin ölümünde doğrudan veya dolaylı rolü olan herkesten intikam alacağız" ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ı uyaran Selami, "Sizi bölgede izlemekteyiz. Tek bir İranlının saçının teline dahi zarar gelse karşılığımız sert olacaktır" dedi.



ABD’de yayın yapan Politico gazetesi, İran’ın Kasım Süleymani’nin intikamını almak için ABD’nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks’ı hedef alacağını iddia etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın yapacağı her türlü saldırıya karşı bin kat daha büyük bir tepki verileceğini söylemişti.