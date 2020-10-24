Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jonathan’ın ailesi, maddi imkansızlık sebebiyle eve internet bağlayamadı. Okulu da koronavirüs salgını sebebiyle kapalı ve dersler sadece online işleniyor. Derslerden geri kalmak istemeyen Jonathan, her gün bilgisayarını ve sandalyesini alıp sanki okul açıkmış gibi okula gidiyor ve ödevlerini kablosuz internetten faydalanarak okul duvarının dibinde yapıyor.

Öğretmenlerden biri çocuğun bu halini görünce görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Mesajı gören bir kişi, ailenin bir senelik internet aboneliğinin parasını ödedi. Evine internet bağlanan Jonathan’ın sıkıntıları da şimdilik ortadan kalktı.