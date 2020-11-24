Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1118 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 421 bin 722'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı da 386 bin 792'ye yükseldi.

Filipinler yönetimi, gelecek yıl 60 milyon Filipinliye Kovid-19 aşısı yapmayı hedeflediğini bildirdi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 230 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 451 bin 990'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 648'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 183'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 71 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 80 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 5 bin 782'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 922'ye çıktığı ülkede, virüse yakalanan toplam 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 772 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 954 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 379 bin 883’e yükseldi.

Son 24 saatte 48 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 744’e, iyileşenlerin sayısı ise 331 bin 860’a ulaştı.

Pakistan’da 11 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Güney Kore

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, kamu görevlilerinin virüs önlemlerine uymayıp Kovid-19’a yakalandığında disiplin cezası uygulayacağını belirtti.