Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aliyev, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik ortaya çıkardık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek"dedi.



Aliyev şu mesajları verdi:

Erivan'a: Karabağ'da yaşayan Ermeniler ve oraya mutlaka dönecek Azerbaycanlılar dostluk içinde birlikte yaşayacaklar. Ermeniler bir santimetre geri toprak vermek istemiyorlardı. Sahte haritalar tertip ediyor, dışarıdan Ermenileri iskan ediyorlardı. Tüm yaptıkları suçların cevabını verecekler. Bize verdikleri zararların hepsini ödeteceğiz. Ermeni vahşetini tüm dünya basınına gösteriyoruz. Vahşiler gibi nasıl ormanları yaktıklarını gösteriyoruz.

Karabağ'daki Ermenilere: Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler.

Fransa'ya: Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Bizim toprağımızda İkinci Ermeni devleti oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz. Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.