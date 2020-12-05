Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Dora bölgesinde bazı araçlar yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, onlarcası suya gömüldü. Yolların açılması için bölgeye ekipler gönderildi.
Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü
05.12.2020 - 23:50 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.
Etiketler : beyrut,yağmur,araç,
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