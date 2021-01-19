Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı korona zirvesinin ardından Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Almanya'da kısıtlamalar 14 Şubat'a kadar uzatıldı
19.01.2021 - 17:38 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı korona zirvesinin ardından Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Etiketler : Almanya,
761130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761130.aspx
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