Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman hükümeti ile eyalet yönetimlerinin koronavirüs kısıtlamalarının kapsamını genişletme kararı uyarınca evden çalışmaya ilişkin yönerge bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, bugünden itibaren işverenler herhangi bir teknik engel bulunmaması durumunda personellerine ofise gelmeden evden çalışma (homeoffice) imkanı sunmak zorunda olacak.

Personelinin evden çalışmasının önünde bir engel bulunmamasına rağmen karara uymayan şirket veya işletmelere 30 bin euroya (yaklaşık 270 bin TL) varan para cezaları uygulanabilecek.

"KİM EVDEN ÇALIŞABİLİYORSA, O EVDEN ÇALIŞACAK"

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Katja Mast, yeni düzenlemenin temel prensibini "Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak" sözleriyle açıkladı.

Özellikle ofis işlerinin evden yapılması gerektiğini belirten Mast, "Özel temaslarımızı büyük ölçüde sınırlandırdık, şimdi sıra profesyonel temaslarda" dedi.

Alman basın ajansı dpa'ya konuşan Mast, işletmelerin söz konusu kurallara uyup uymadıklarının sıkı şekilde denetlenmesine gerek olmadığını belirterek, "Birçok şey örnek davranışlarla ve birbirini izleyerek düzenlenir. Bu hem iş hem de kişisel yaşam için geçerlidir" dedi.

SORUMLU YETKİLİLER DENETLEYECEK

İşletmelerin yönetmeliklere uyup uymadıkları eyaletlerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yetkilileri tarafından denetlenecek.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yönetmeliklere uymadıkları tespit edilen işletmelerden evden çalışma imkanının (Homeoffice) neden mümkün olmadığını açıklamasının isteneceğini söyledi. Bakan geçerli mazereti olmayanların para cezasına çarptırılacağını kaydetti.