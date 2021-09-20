Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, 26 Eylül'de sandık başına gidecek. Yapılacak genel seçimlerle beraber 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek. Pazar günkü seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, başbakanlık koltuğuna oturmak için yarışacak.

"TÜRKİYE İLE ARAMIZ DAHA İYİ OLACAK"

Öte yandan, 60 yaşındaki Laschet, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Laschet, sözlerine Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak başladı. Laschet "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" dedi. Laschet, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına işaret ederek "Diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası" ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN'DA FİYASKO GÖRDÜK"

Başbakan seçilmesi hâlinde ağırlık vereceği başlıca üç meselenin ne olacağına ilişkin soruya Laschet "En önemlisi pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmemiz. İkincisi ülkenin modernleşmesini ilerletmek; Dijitalleşmede, yenilikçi girişimlerin kurulmasında. Bunlara enerji dönüşümünü başarmada, iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyacımız var ve dünyaya katkı sağlamak. Afganistan'da yaşananlardan sonra bir fiyasko gördük ve dünya istikrarına katkıda bulunmak önemli olacak" cevabını verdi.

"TÜRK GÖÇMENLERİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"

Laschet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini, bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini vurguladı.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Türkler Alman tarihinin bir parçası Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması kapsamında ülkeye çalışmaya gelen Türklerin Alman tarihinin bir parçası olduğunu söyledi.

Steinmeier: Türksüz bir Almanya düşünülemez Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İş Göçü Anlaşması'nın 60. yıl dönümünde Almanya'ya gelen birinci nesil Türklerin yanı sıra ülkedeki ikinci ve üçüncü nesil göçmenleri Bellevue Sarayı'nda ağırladı.

Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil Havalimanı'nın sivil havacılık faaliyetiyle askeri tahliye operasyonlarına devam edebilmesi için Türkiye ve ABD ile görüştüklerini söyledi.