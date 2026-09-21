6 Şubat depreminde adalet arayışı sürüyor! Bakanlık ailelerin taleplerini masaya yatırdı

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, depremde yakınlarını kaybeden Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede ailelerin adli süreçlere ilişkin talep ve beklentileri dinlenirken, 11 ildeki soruşturma ve davaların takibinin sürdürüleceği bildirildi.

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Deprem soruşturmaları ve yargılamalarının etkin, titiz ve makul sürede yürütülmesi, maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması, adaletin tecellisi bakımından büyük önem taşıyor.

Bu anlayışla, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşların oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, deprem bölgesinde yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin ailelerin talep, beklenti ve değerlendirmeleri dinlendi.

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AİLELERİN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Yaşadıkları büyük acının ardından adalet arayışlarını sürdüren ailelerin dile getirdiği hususların Bakanlık tarafından dikkatle değerlendirildiği belirtildi.

Depremden etkilenen 11 ilde devam eden adli süreçlerdeki gelişmelerin ilgili Cumhuriyet başsavcı vekilleriyle değerlendirileceği, Bakanlığa iletilen talep ve hususların takibinin sürdürüleceği kaydedildi.

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DOĞAL AFET VE KAZALAR DAİRE BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ TAKİP EDECEK

Doğal afetlerden kaynaklanan adli süreçlerin daha etkin ve sistematik şekilde takip edilmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının da ilgili dosyalardaki süreçleri yakından izlemeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri doğrultusunda, devam eden yargı süreçlerine müdahale edilmeksizin; adalete erişimin güçlendirilmesi, adli süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşların taleplerinin ilgili merciler nezdinde titizlikle takip edilmesi amacıyla Bakanlığın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar da bir kez daha rahmetle anılarak, yakınlarına ve millete sabır ve başsağlığı dilendi.

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