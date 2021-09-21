Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulundukları New York’ta Fransa ile ABD arasındaki denizaltı anlaşması krizini ele alacak. AB Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, Avustralya'nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa'yla anlaşmasını iptal ederek ABD ile anlaşması üzerine başlayan krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mamer, AB-Avustralya arasındaki ticaret görüşmelerinin haziranda yapılan son turunda, gelecek toplantının ekimde yapılmasının kararlaştırıldığını ve durumda değişiklik olmadığını söyledi. AB'nin konuyla ilgili değerlendirmesini sürdürdüğünü belirten Mamer, BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan AB Dışişleri Bakanlarınca yaklaşık 2 saatlik bir toplantıda konunun ele alınacağını aktardı. Mamer, AB’nin sessiz kaldığı yönünde eleştiri içeren bir soru üzerine, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in meseleyi geçen hafta Atina’da AB üyesi Akdeniz ülkelerini bir araya getiren zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ele aldığını ve yakın iletişimini sürdürdüğünü ifade etti.

TOPLANTI ERTELENDİ

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallace arasındaki yapacağı toplantıyı ertelediğini duyurdu. Fransa ile yapılan 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal eden Avustralya Başbakanı Scott Morrison "Ülkemin ulusal çıkarlarını ilk sıraya koyma kararından pişman değilim. Asla olmam" dedi.