Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ | NEW YORK

Birleşmiş Milletler’in hemen karşısında yer alan, birçok özelliği ile dünyaya mesajlar veren 171 metre yüksekliğindeki Türkevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Temeli 4 yıl önce atılan Türkevi binasının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın inşasında kullanılan malzemenin büyük ölçüde Türkiye’den getirildiğini kaydetti. Binanın tasarımının çevreye duyarlılık esasına göre yapıldığının altını çizen Erdoğan, “Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı” dedi.

KKTC New York Temsilciliği'nin de Türkevi’nde faaliyet göstereceğini ifade eden Erdoğan, “BM binasının tam karşısında bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye, BM‘nin kurucu üyelerinden birisi olarak uluslararası barışın ve güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktif katkı sağlıyor. Dünya 5’ten büyüktür diyerek daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkevi’nin ABD’de yaşayan vatandaşlara, soydaşlara, akraba ve dost topluluklara da yeni bir çatı olacağını kaydeden Erdoğan, “Türkevi binamız BM’ye, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye’nin diplomatik ağırlığının ve vizyonunun yeni bir nişanesini burada yükselttik. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’e giden süreçte Türkevi’miz uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır” diye konuştu.

FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ABD'Lİ DOSTLARINIZA ANLATIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınının, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrika'dan Asya'ya hâlen ilk doz aşıya dahi ulaşamayan 100 milyonlarca insan var. Türkiye olarak Peygamber Efendimizin aleyhisselatu vesselam 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır' tavsiyesinden hareketle elimizdeki tüm imkânları insanlık için seferber ettik. Şimdiye kadar elimizdeki imkânları 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla, hatta yurtdışından temin ettiğimiz aşıların bir kısmını ihtiyaç sahipleri ile paylaştık. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız TURKOVAC'ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız hiç endişeniz olmasın" dedi.



İnsanlık olarak Covid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha ölümcül ve sinsi bir başka virüsle daha mücadele ettiklerini belirten Erdoğan "Bu virüsün adı İslam düşmanlığı virüsüdür. Senelerce demokrasinin ve özgürlüklerin beşiği olarak örnek gösterilen ülkelerde bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bugün artık siyaseti esir aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye karşıtı lobilerin yürüttüğü habis faaliyetleri, aslı astarı olmayan karalama kampanyalarını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bu çevrelerin çabalarının akim bırakılmasında sizlerin çalışmaları büyük önem taşıyor. Sizden PKK, YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzünü Amerikalı dostlarınıza bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam etmenizi bekliyoruz."

Erdoğan: İkili ticaret hacmimiz 25 milyar dolara ulaşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İkili ticaret hacmimizin yılsonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Siz iş insanlarımızla birlikte salgın sonrası dönemi doğru şekilde değerlendirmemiz halinde 100 milyar dolar hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Boris Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Erdoğan, Türk gençliğine seslendi: Sıradan bir milletin evladı değilsiniz ABD'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. Erdoğan "Sizler sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Başınızı asla yere eğmeyin. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek ülkemize aşkla sevda ile hizmet edeceksiniz" dedi.