Türkiye Gazetesi

De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

BELÇİKA'DAN ASKERİ YARDIM

Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı. Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.

Ukrayna Bayraktar TB2’lerle Rusya’nın konvoyunu böyle vurdu! Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. günde de devam ederken Türk SİHA’larının Rus ordusuna bağlı askeri araç konvoyunu nokta atışı yaparak vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.