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Rejim değişikliği çağrısının ardından İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rejim değişikliği çağrısının ardından İran&#039;dan ABD&#039;ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'da rejim değişikliği çağrısı yapması üzerine sert tehditlerde bulundu. İran’a yakın bir devlet televizyonunda konuşan sucunu Mehdi Khanalizadeh, Trump'ın 50 bin Amerikan askerinin tabutla Washington'a geri gönderilmesini göze aldığını söyledi. 

İran-İsrail savaşına ABD de dahil oldu. “Sığınak Katili” GBU-57 bombalarıyla havalanan B-2’ler, 18 saatlik uçuşla Fordo dahil üç nükleer tesisi vurdu. Denizaltılar da Tomahawk füzeleriyle İran’ı hedef aldı. “Gece Yarısı Çekici” operasyonunu canlı izleyen Trump, zafer mesajları verdi, İran ise pes etmeyip misillemeye geçti. 

Rejim değişikliği çağrısının ardından İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz - 1. Resim

ABD Başkanı Trump’ın Tahran’da rejim değişikliği çağrısı üzerine İran’dan ABD’ye dikkat çeken tehdit mesajları gönderildi. 

''50 BİN AMERİKALI ASKERİ TABUTLA GÖNDERECEĞİZ''

İran’a yakın bir devlet televizyonunda sunucu olan Mehdi Khanalizadeh, "Trump, askerlerinin kanını dökmeyi seçti" diyerek, ABD Başkanı'nın 50 bin Amerikan askerinin tabutla Washington'a geri gönderilmesini göze aldığını söyledi. 

''İRAN'DA NEDEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASIN?''

Trump dün gece Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, İran'daki tüm nükleer tesislerin büyük oranda yok edildiğini ve saldırıların özellikle yer altındaki bölgelere ciddi zarar verdiğini söyledi. Daha önce hedeflerinin İran'da rejim değişikliği olmadığını belirten Trump, bu kez açık açık Hamaney rejiminin devrilmesi mesajını verdi. Trump, "İran'da neden rejim değişikliği olmasın?" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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