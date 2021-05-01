Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak.
Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
01.05.2021 - 11:00 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Marmara Üniversitesi,
786917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/786917.aspx
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