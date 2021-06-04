Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirlenen Fakülte ve Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.
KTO Karatay Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
04.06.2021 - 08:46 | Son Güncelleme: 04.06.2021 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : KTO Karatay Üniversitesi,
792160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792160.aspx
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