Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi alacak
22.06.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 22.06.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
876333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/876333.aspx
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