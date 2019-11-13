Kampanyanın Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını bildiren Turhan, uygulamadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceğini dile getirdi. Turhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti: Geçmiş yıllarda olduğu gibi PTT’nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım’dan önceki 5 iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak. Uygulama bu yıl 18-22 Kasım döneminde geçerli olacak. Öğretmenlerimiz, öğretmen kimlik kartlarını ibraz ederek bu indirimlerden yararlanabilecek.
Öğretmenlere hızlı trende yüzde 50 indirim
13.11.2019 - 03:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım’da yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağı müjdesini verdi.
Etiketler : hızlı tren,hızlı tren öğretmen,
662248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/662248.aspx
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