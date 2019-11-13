Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanyanın Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını bildiren Turhan, uygulamadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceğini dile getirdi. Turhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti: Geçmiş yıllarda olduğu gibi PTT’nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım’dan önceki 5 iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak. Uygulama bu yıl 18-22 Kasım döneminde geçerli olacak. Öğretmenlerimiz, öğretmen kimlik kartlarını ibraz ederek bu indirimlerden yararlanabilecek.