Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doları olanlar ve ya dolarını bozdurmak isteyenler dolar bugün ne kadar, 19 ocak döviz fiyatlarını sorguluyor. Peki dolar ne kadar, dolar kaç tl? İşte 19 Ocak döviz fiyatları..

19 Şubat 07.05 itibari ile dolar kuru 6,0696 TL’den işlem görüyor.