Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB 30. Finansal İstikrar Raporuna göre; salgına karşı ülkeler tarafından en yoğun şekilde kullanılan önlemler; operasyonel iş sürekliliği tedbirleri, piyasalara ve bankalara likidite desteği, işletmelere destek, borç yapılandırmaları, sermaye ve likidite tamponu kullanımı teşvikleri, kredilere devlet garantisi, para takası (swap) anlaşmaları, politika faizi indirimleri, varlık alımları, sermaye piyasaları işleyişine destek, zorunlu karşılık indirimi ve döngüsel sermaye tamponunun gevşetilmesi şeklinde sıralandı. Türkiye, bunların 11'ini uygulamaya alarak, İsveç ile birlikte en etkili tedbir alan ülke oldu. Endonezya, Güney Kore ve Kanada, 10'ar önlemle ikinci sırayı paylaştı. Almanya, İngiltere ve Japonya ise devreye aldıkları 9'ar tedbirle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye özellikle hane halklarına, esnafa, reel sektöre kaynak aktarımını sağlıklı sürdürerek ve kredi maliyetlerini düşürerek, salgından en az zarar gören ülkeler arasında olmayı başardı.