Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın sonrası bugün ilk uçuşa da ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı belgeselinde; Türkiye’nin havacılık sektöründeki iddiası en ince ayrıntısına kadar aktarıldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu “Tüm dünyayla birlikte ülke olarak Covid-19 salgınına karşı iki ayı aşkın süredir önemli bir mücadele veriyoruz. Üst düzey tedbirler aldık, seyahat edeceklere ‘güvenli ve hijyeni üst seviyede tutan bir havalimanı’ vadediyoruz. Yarın buraya 1.300 uçak gelsin, biz 1.300 uçağı almaya, onlara hizmet vermeye hazırız. Ondan dolayı sadece küçük bir ara verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ülkemiz ve eşsiz şehir İstanbul adına, 42 ay boyunca gecesini gündüzüne katan 183 bin 585 çalışanımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul Havalimanı, Türkiye için büyük öneme sahip. Üç saat uzaklıkta tam üç kıta var. 1,5 milyar insan, 130 farklı rota... Bir anlamda tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırarak, uluslararası havacılığın en önemli merkezi olmayı kısa sürede başardık. Bu; Türk mühendisliğinin, güçlü ekonomimizin, Türk insanın azminin eseridir" dedi.