İstanbul Kapalıçarışı'da 6,7500 liradan alınan dolar, 6,7520 liradan, 7,6710 liradan alınan euro ise 7,6730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,75 liradan, euro ise 7,62 liradan satılmıştı.