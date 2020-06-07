İstanbul Kapalıçarışı'da 6,7500 liradan alınan dolar, 6,7520 liradan, 7,6710 liradan alınan euro ise 7,6730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,75 liradan, euro ise 7,62 liradan satılmıştı.
Dolarda düştü mü? İşte son durum
07.06.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,7520 liradan, euro ise 7,6730 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,son durum,
709531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709531.aspx
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