Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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