Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,24'lük düşüşle başladı. Endeks, 284,92 puanlık azalışla 118 bin 113 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de 0,23 değer kaybetti.
Borsa güne düşüşle başladı
14.07.2020 - 10:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,24'lük düşüşle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul,ekonomi,
717912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/717912.aspx
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