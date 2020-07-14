Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,24'lük düşüşle başladı. Endeks, 284,92 puanlık azalışla 118 bin 113 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de 0,23 değer kaybetti.