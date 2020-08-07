Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşeceği bildirildi. Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı aktarıldı.
Motorine zam bekleniyor
07.08.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.
Kaynak: İHA / NTV
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723304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/723304.aspx
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