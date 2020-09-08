Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,44 değer kaybetti. Endeks, 4,85 puan azalarak 1.091,96 puan olurken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,69 azaldı.
Borsa ilk yarıda düştü
08.09.2020 - 13:18 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kaybetti.
Etiketler : Borsa İstanbul,
730389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730389.aspx
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