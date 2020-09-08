Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,44 değer kaybetti. Endeks, 4,85 puan azalarak 1.091,96 puan olurken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,69 azaldı.