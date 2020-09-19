Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk ilaç sektörünün son 18 yıldır kesintisiz lideri olan Abdi İbrahim, global oyuncu olma yolunda dev bir adım attı. Abdi İbrahim, solunum yolları ve üriner sistem alanında ilaçlar geliştiren ve İsviçre’nin önde gelen biyoteknolojik ilaç şirketlerinden birisi olan OM Pharma’yı ortak girişim grubu ile satın aldı. Toplam 500 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 4,2 milyar TL) bedelle satın alınan OM Pharma’nın yüzde 28,5 hissesi işlem sonrası Abdi İbrahim’in oldu. Abdi İbrahim satın alma ile birlikte Latin Amerika'dan, Çin ve Rusya’ya 65 ülkeye kadar uzanan geniş pazar ağının parçası hâline gelirken OM Pharma’nın ilaçlarını da Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde satışa sunacak. Ayrıca Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, OM Pharma’nın yönetim kurulunda yer alacak.

TÜRK ŞİRKETLERİ SATILIR ALGISINI DEĞİŞTİRDİK

Bu ortaklık anlaşmasının Türk ilaç sanayi için bir ilk olduğunu ifade eden Barut “Dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu pandemi döneminde yerli ilaç sanayinin stratejik önemi daha da iyi anlaşıldı. Bu süreçte Türkiye’nin ve Avrupa’nın en modern ilaç tesislerinden birisini yaptık. AbdiBio ile Türkiye’de biyoteknoloji alanında öncü olduk. Kazakistan’da, Cezayir’de üretim tesislerimizi açtık. Amerika’da yeni molekül geliştirmek için start-up yatırımı yaptık. Avrupa’da ve ABD’de satın alma fırsatlarını hep odağımızda tuttuk. Bu ortaklık anlaşmasıyla, Türk ilaç şirketlerinin global oyuncular tarafından satın alınması trendini ilk defa tersine çeviriyoruz. 200 yılından bu yana 15 Türk ilaç firmasının global firmalar tarafından satın alındığı düşünüldüğünde milli bir ilaç firmasının İsviçre'de faaliyet gösteren köklü bir firmanın ortağı olmasının çok önemli’’ dedi.

İSTANBUL'DA ÜRETİM YAPACAK

OM Pharma’nın portföyündeki bazı kimyasal ilaçların üretiminin bundan böyle İstanbul'da gerçekleştirileceğini gerçekleştirilmesi belirten Barut “Biyoteknolojik ilaçların Türkiye’deki pazar payı yüzde 23’e, dünyadaki pazar payı ise yüzde 30’a dayanmış durumda. Biz ilaç sektöründe asıl lokomotifin biyoteknoloji olduğunu uzun yıllardır ısrarla yineliyor ve ülke olarak bu treni kaçırmamalıyız uyarısında bulunuyoruz. Biyoteknolojik ilaç üretim tesisimiz AbdiBio ile söylemimizi destekleyen önemli bir yatırımı da hayata geçirdik. Şimdi, OM Pharma’nın yeni döneminde 250 milyon İsviçre Frank (yaklaşık 2,1 milyar TL) gibi ciddi bir AR-GE bütçesini biyoteknolojik ilaç geliştirmek ve klinik çalışmalar için ayırıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde OM Pharma'nın değerini 1 milyar İsviçre Frangı yani 8,2 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

150 milyon dolar yatırımla Esenyurt'ta fabrika kuruyor

Sağlık alanındaki yatırımların bununla sınırlı olmadığını belirten Nezih Barut “Esenyurt'ta 150 milyon dolara yatırımla yeni bir ilaç fabrikası kuruyoruz. İki yıl içerisinde faaliyete geçecek. Şuan 48.000 çalışanımız var. Yeni yatırımla birlikte 500 kişiyi daha işe alacağız” dedi.

Bu kura göre ilaçlar yüzde 20 zamlı olmalı

İlaçtaki kur baskısının firmaların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini dile getiren Barut "Kârlarımız azaldı. İlacın yüzde 95’ini devlet alıyor. Dolayısıyla düşük fiyatlarla satın almak istiyor. Şu an ilaçta kur 3,65 avro. Bu kur seviyesine göre ilaç fiyatlarının en az yüzde 20 artması gerekiyor” diye konuştu.