Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,07’lik değer kazandı. Endeks 11,96 puan artışla 1.131,52 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi ise yüzde 1,22 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
25.09.2020 - 13:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,07’lik değer kazandı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
734418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/734418.aspx
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