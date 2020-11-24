Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye günlerdir yükselen finansman oranlarını ve bunun piyasaya yansımalarını konuşurken devletin, faiz destekli kredileri iş insanlarının yanında olacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu konuyla ilgili geçmişte yapılanları anlattı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Bakan Pekcan, "2020 yılı içinde, geçen yıllardan devirler hariç, 950 bin 922 esnaf ve sanatkârımıza toplam 39 milyar 193 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. Faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesi, 66 milyar 669 milyon liraya ulaşmıştır. Meydana gelen afetler nedeniyle Elâzığ, Malatya, Adıyaman, Giresun ve İzmir’de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarımıza sıfır faizli kredi, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve hibe destekleri gibi destekler sağlanmıştır. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbir paketi çerçevesinde yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen kredi imkânından 749 bin 256 esnaf ve sanatkârımız yararlanmış, toplamda 18 milyar 562 milyon lira tutarında kredi kullandırılmıştır" dedi.

GELECEKTEN UMUTLUYUZ

Pandemiyle birlikte küresel tedarik ve değer zincirlerinde belli dönüşümler yaşandığını aktaran Bakan Pekcan, "2020'de ihracatçıya da 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Ekimde 17,3 milyar dolarlık ihracatla sadece 2020'nin değil, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarını yakaladık. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9'a ulaştı. İthalat 2020'de yüzde 5,1 düştü. Önemli öncü göstergelerden olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Yeni İhracat Siparişleri Endeksi'nde, ekim ayı itibarıyla 50 eşik değerin üzerindeki ülkeler arasında yer aldık. İhracattaki ana sektörlerin üretim düzeyleri bakımından önemli gösterge olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı da, ekimde, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak üst üste altıncı ayda da artış sergilemiş ve yüzde 74,9 seviyesine ulaşmıştır. Üretim altyapımıza ve ihracat kabiliyetimize güveniyoruz. Gelecekten oldukça umutluyuz" diye konuştu.