Dolar, spot piyasada 7,46 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar/TL'de alış fiyatı 7,4680 lira, satış fiyatı 7,4758 liradan işlem görüyor.

Euro/TL'de ise alış fiyatı 9,0692 lira, satış fiyatı 9,0781 liradan el değiştiriyor.