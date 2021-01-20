Dolar, spot piyasada 7,46 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL'de alış fiyatı 7,4680 lira, satış fiyatı 7,4758 liradan işlem görüyor.
Euro/TL'de ise alış fiyatı 9,0692 lira, satış fiyatı 9,0781 liradan el değiştiriyor.
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Dolar, spot piyasada 7,46 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL'de alış fiyatı 7,4680 lira, satış fiyatı 7,4758 liradan işlem görüyor.
Euro/TL'de ise alış fiyatı 9,0692 lira, satış fiyatı 9,0781 liradan el değiştiriyor.
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