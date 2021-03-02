Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,09’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1,36 puanlık artışla 1.528,82 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kaybetti.
Borsa günü yükselişle kapattı
02.03.2021 - 19:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,09’luk yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
771644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771644.aspx
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