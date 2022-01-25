Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünya tedarik zincirinde yaşanan kırılma Türk mobilya sektörüne yaradı. Yurt dışından mobilya siparişleri yüzde 50 artış gösterirken, alternatif pazar arayışına giren dünya mobilya devleri soluğu İstanbul’da aldı. Bugün kapılarını ziyaretçilere açan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı’nda ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak üzer 80’den fazla ülkenin 3 milyar dolarlık bağlantı yapması bekleniyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yurt dışından gelen yoğun talep sebebiyle fuarın bu yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Bunun bir ilk olduğunu dile getiren Güleç “IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı. En son 2020 yılında yapmıştık. Pandemi sebebiyle 2021 yılında yapamadık. Rakiplerimiz ise önümüzdeki yıla kadar kapalı. Bunu fırsata çevirdik” dedi.

ÜÇ BİN MARKA KATILIYOR

Fuarın 30 Ocak’a kadar devam edeceğini dile getiren Güleç “Fuara ulusal ve uluslararası 825’den fazla firma ve üç bin marka katılıyor. Ayrıca 170 ülkeden 15 bin üzerinde iş insanı, toplamda 100 bin üzerinde sektör temsilcisinin alım için fuara gelmesini bekliyoruz. Özellikle ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerden alım grupları ile 3 milyar dolarlık iş bağlantısı yapılmasını öngörüyoruz. Hedefimiz dünya pazarından aldığımız yüzde 2,2’lik payı yüzde 5’e çıkarmak. Fuar bu hedefe ulaşılmasında büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

YÜZDE 85-90 YERLİLİK

Türk mobilya sektörünün yüzde 85-90 oranında yerlilik oranıyla çalıştığına dikkat çeken Güleç, şunları kaydetti: IIFF 2022; Türk mobilyacılarının, tasarım, teknoloji, kalite ve termin sürelerindeki başarısını göstermek için de çok iyi bir fırsat olacak. Ham madde, tasarım ve makinelerimiz yerli. Fuarda yapılacak iş birlikleri ve küresel anlaşmalarla birlikte ihracat rakamlarımızda artış gösterecek. Bu fuar özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve mobilyada güçlü olan ülkelerin pastasından pay almamızı hızlandıracak.

BU YILKİ HEDEF İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Dünya mobilya ihracatında 8. sıradayız. Geçen yıl 4,3 milyar dolar ihracat ile kapattık. Bu sene 6 milyar dolarlık ihracat ile ilk beş ülke arasına girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sektörümüzün üretim kapasitesi artışının yanı sıra 12 bin ihracatçı firma sayısında da ciddi oranda artış olacak” dedi.

KOMİD'den, IGM 27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na tam destek Konfeksiyon makineleri üreticilerini 27. kez bir araya getirecek olan IGM 2022 İstanbul 27. Uluslararası Konfeksiyon Makine, Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek. IGM 2022’ye Türk konfeksiyon makine üreticilerinden tam destek geldi. IGM 2022 Fuarı'na katılacaklarını açıklayan Konfeksiyon Otomasyon Makine İmalatçıları Derneği (KOMİD) ile iş birliği protokolü imzalandı.