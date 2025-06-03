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Alman havacılık devi, İsrail uçuşlarını askıya alma süresini uzattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Alman havacılık devi, İsrail uçuşlarını askıya alma süresini uzattı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını bir hafta daha uzattı.

Lufthansa Grubu, 4 Mayıs’ta askıya alınan Tel Aviv uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, grup hizmet verdiği havalimanlarından Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların 22 Haziran günü sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Alman havacılık devi, İsrail uçuşlarını askıya alma süresini uzattı - 1. Resim

HUSİLERİN SALDIRISI SONRASI ASKIYA ALMIŞTI 

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor. Grup, Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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