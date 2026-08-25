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Lyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler! Talisca, Aktürkoğlu ve Asensio'nun ilk 11 durumu gündemde

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Lyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler belli oldu! Fenerbahçe yarın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda tur biletini almak için kritik Lyon deplasmanına çıkıyor. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından gözler Fransa'daki rövanşa çevrildi. Şimdi ise Talisca, Aktürkoğlu ve Asensio'nun ilk 11 durumu gündemde!

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Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için Lyon karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de maç öncesinde dört oyuncunun forma giyemeyeceği belirtildi. Peki Talisca, Aktürkoğlu ve Asensio Lyon maçında oynayacak mı? İşte, Lyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler!

LYON-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU VE EKSİKLER

Sarı-lacivertli takım, Fransa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kerem Aktürkoğlu ise yaşadığı kafa travması nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin açıkladığı Lyon-Fenerbahçe maç kadrosu ise şu şekilde;

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi

Lyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler! Talisca, Aktürkoğlu ve Asensionun ilk 11 durumu gündemde
Başlık ResmiLyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler! Talisca, Aktürkoğlu ve Asensionun ilk 11 durumu gündemde

TALİSCA, KEREM AKTÜRKOĞLU VE ASENSİO LYON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio sakatlık nedeniyle Lyon maçında ilk 11'de yer alması beklenmeyen isimlerden oldu. Talisca için transfer iddiaları gündeme gelirken kadroya dahil edilen futbolcunun ilk 11'de süre alması öngörülüyor.

Lyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler! Talisca, Aktürkoğlu ve Asensionun ilk 11 durumu gündemde
Başlık ResmiLyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler! Talisca, Aktürkoğlu ve Asensionun ilk 11 durumu gündemde

LYON-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11'ler: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca

Lyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler! Talisca, Aktürkoğlu ve Asensionun ilk 11 durumu gündemde
Başlık ResmiLyon-Fenerbahçe maç kadrosu ve eksikler! Talisca, Aktürkoğlu ve Asensionun ilk 11 durumu gündemde

LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Fransa'daki Groupama Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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