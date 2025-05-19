Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek, Katar'a gidiyor

Bakan Şimşek, Katar'a gidiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Şimşek, Katar&#039;a gidiyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılmak için Doha'ya gidecek. Küresel Büyüme ve Jeoekonomi Paneli'nde konuşacak olan Şimşek, Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak. Şimşek ülkenin önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Katar Ekonomi Forumu'na iştirak edecek. Şimşek, yarın gerçekleştirilecek "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı üst düzey oturumda panelist olarak yer alacak.

Şimşek'e bu oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim eşlik edecek. Panelde, küresel ekonomik görünüm, ülkelerin büyüme dinamikleri ve bölgesel işbirliği konuları ele alınacak.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK 

Doha temasları kapsamında Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, Katarlı iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Şimşek, karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

YUVARLAK MASA TOPLANTISINA KATILACAK 

Bakan Şimşek, ayrıca, Katar'daki önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

Katar'daki temasları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Şimşek, bu görüşmelerde bölgesel ekonomik gündeme ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Çorlu Tevfik Deniz'in korkunç ölümünü konuşuyor: Otoparkta düştü, araç ezdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
919 liraya uçak bileti! THY'den indirim kampanyası - Ekonomi919 liraya uçak bileti! THY'den indirim kampanyasıTürkiye'ye boykot başlatmışlardı! Milyarlarca dolar zarar edecekler  - EkonomiMilyarlarca dolar zarar edecekler Bedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyor, çocukları gibi bakıyorlar...  - EkonomiBedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyorEmeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - EkonomiEmeklinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?Maaşlar üzerinde kira ve fatura yükü artıyor! İşte Avrupa sıralamasında Türkiye’nin yeri… - EkonomiMaaşlar üzerinde kira ve fatura yükü artıyor!Altın fiyatlarında her geri çekilme… Yeni hafta nasıl başladı? İşte kritik seviyeler! - EkonomiAltın fiyatlarında her geri çekilme…
Sonraki Haber Yükleniyor...