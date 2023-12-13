Bakan Yumaklı: Tarım ve sanayinin entegrasyonunu maksimum düzeye getireceğiz

13 Aralık 2023 21:12 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 21:14

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen İhtisas Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

"TÜRKİYE DÜNYANIN YILDIZI HALİNE GELDİ”



Programda konuşan Tarım ve Oman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler milletimizden aldığımız güçle insanımızın huzuru için, refahı için, ülkemizin istiklali ve istikbali için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Türkiye ekonomisini hem bölgemizde ve dünyada elbette hak ettiği yere ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Ancak şunu da biliyorum ki bu gelişmenin, bu her alana yayılabilmesi için güçlü bir girişimcilik şarttır. Zira üretimin lokomotifi gücü dahası siz kıymetli kahraman girişimcilerimizdir. Son 21 yıllık süreçte ülkemizde birçok değişiklikler oldu. Nüfusumuz, üretkenliğimiz, gelişmemiz, büyümemiz, ekonomimiz ve her şeyden önemlisi uluslararası arenada ortaya koyduğumuz performansla Türkiye adeta bulunduğu coğrafyanın değil, dünyanın yıldızı haline geldi” dedi.

"TARIM VE SANAYİNİN ENTEGRASYONU MAKSİMUM DÜZEYE GETİRECEĞİZ"



Tarım ve sanayinin entegrasyonunu maksimum düzeye getireceklerini belirten Bakan Yumaklı, “Bütün dünya bir Covid salgını yaşadı. Ama bizi sadece o değil 6 Şubat’taki depremlerle beraber hakikaten çok zorlayan, bize hasar veren, ülkemizin ekonomisini, istikrarı bir büyüme göster için engel olacağını düşündüğümüz bir süreci yaşadık. Büyüme, üretim, istihdam, ihracat bu konularda tablonun giderek çok daha olumlu bir seyir izlediğimizi hepimiz de görüyoruz. Bizler girişimcilerimizin bu noktalarda yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız da. Birlikte başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Üretimi ve verimliliği arttırmak için, işsizliği azaltmak için ki hem son açıklanan veriler uzun zamanların en iyi rakamlarına ulaştık. Her imkanı değerlendirmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bütün girişimcilerimizle beraber iş insanlarımızla beraber inşallah Türkiye yüzyılının hep birlikte inşa edeceğiz. Tarımsal potansiyelimizin etkin bir şekilde kullanmadan güçlü bir kalkınmadan söz edemeyiz. Çünkü her tarafın sektörünü hem de kaynaklı sanayiyi geliştirerek güçlendirerek kalkınmada güveni, mutlaka temin ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu misyonla Tarım ve sanayinin entegrasyonunu inşallah maksimum düzeye getireceğiz” şeklinde konuştu.