Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. 2 giyim ve 1 takıdan oluşan 3 çocuk ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

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3 ÇOCUK ÜRÜNÜ PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık son duyurusunu 13 Haziran tarihinde yaptı. 3 çocuk ürününü daha ifşa eden bakanlık, piyasadan toplatılmasına karar verdi.

YASAKLANMA NEDENLERİ AÇIKLANDI

"Tommy Life Kids" markasına ait çocuk eşofmanının ve "Yavrucak Girls" marka çocuk polarının kordon boyunda sorun bulundu. Her iki ürünün de güvensizlik nedeni, "Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri özelliklerinden 'kalır' sonuç almıştır." olarak açıklandı.

Ayrıca "Miki mini küpe kolye ucu çelik set" olarak tanımlanan bir çocuk takısı da nikel testinden kalır sonuç aldığı belirtildi.