Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni

Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. 2 giyim ve 1 takıdan oluşan 3 çocuk ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor. 

3 ÇOCUK ÜRÜNÜ PİYASADAN TOPLATILIYOR 

Bakanlık son duyurusunu 13 Haziran tarihinde yaptı. 3 çocuk ürününü daha ifşa eden bakanlık, piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni - 1. Resim

YASAKLANMA NEDENLERİ AÇIKLANDI

"Tommy Life Kids" markasına ait çocuk eşofmanının ve "Yavrucak Girls" marka çocuk polarının kordon boyunda sorun bulundu. Her iki ürünün de güvensizlik nedeni, "Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri özelliklerinden 'kalır' sonuç almıştır." olarak açıklandı.

Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni - 2. Resim

Ayrıca "Miki mini küpe kolye ucu çelik set" olarak tanımlanan bir çocuk takısı da nikel testinden kalır sonuç aldığı belirtildi.

Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştüAnkara'da vahşet! 17 yaşındaki çocuk babasının boğazını kesti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasat başladı! İç piyasaya kilosu 150 liradan, yurt dışına 300 liradan satılıyor - Ekonomiİç piyasaya 150, yurt dışına 300 liradan satılıyorS&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti - EkonomiS&P Almanya'nın kredi notunu teyit ettiYumurta fiyatlarının neden arttığı ortaya çıktı - EkonomiYumurta fiyatlarının neden arttığı ortaya çıktıKilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, bu yıl ağaçlarda bir tane meyve yok - EkonomiBu yıl ağaçlarda bir tane meyve yok! Kilosu 500 liraya çıktıHasat başladı! Antibiyotik yapımında kullanılıyor, Rusya, İspanya ve Almanya'ya gönderilecek - EkonomiHasat başladı! Antibiyotik yapımında kullanılıyorLitresi 50 lirayı aştı! Benzinin ardından bir zam da motorine - EkonomiLitresi 50 lirayı aştı! Benzinin ardından bir zam da motorine
Sonraki Haber Yükleniyor...