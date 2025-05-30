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Haberler > Ekonomi > İkinci elle hem çevreyi hem bütçeyi kurtaralım! Sadece ekonomik değil ekolojik değer de taşıyor

İkinci elle hem çevreyi hem bütçeyi kurtaralım! Sadece ekonomik değil ekolojik değer de taşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İkinci elle hem çevreyi hem bütçeyi kurtaralım! Sadece ekonomik değil ekolojik değer de taşıyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahibinden.com, sürdürülebilirlik yolculuğunu ve bu alanda hazırladığı çalışmaları düzenlediği toplantıyla duyurdu. Sürdürülebilirlik stratejisini “Dünyayı Sahiplen”, “Dönüşümü Sahiplen” ve “Eşitliği Sahiplen” yaklaşımıyla üç ana sütun üzerine inşa eden sahibinden.com, 2028 için koyduğu karbon nötr olma hedefine planlanandan 3 yıl önce ulaştı.

ÖMER ŞEN KOCAELİ - İkinci elin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güçlü bir ekolojik değer taşıdığı çağda, Türkiye’de ikinci el alışveriş kültürünü dijitalleştiren sahibinden.com’un İsveç Çevre Araştırmaları Enstitüsü (IVL) iş birliğiyle hazırladığı “İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu” 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yayımlanacak. Sahibinden.com ayrıca, sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini ve izlediği yol haritasını ortaya koyan “Karbon Ayak İzi Raporu”nun öne çıkan verilerini de paylaştı. Şirket, yalnızca 2024’te gerçekleştirdiği ikinci el ürün alım-satımları sayesinde yaklaşık 11,6 milyon ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımını önledi.

GELECEĞİ SAHİPLEN

Sürdürülebilirlik vizyonlarının “Geleceği Sahiplen” yaklaşımıyla şekillendirdiğine işaret eden sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker “Geleceği sahiplenmenin en kolay ve uygulanabilir yolunun ikinci ele yönelimle gerçekleşeceğine inanıyoruz. İkinci el ürün kullanmanın, bilinçli bir tercih olduğunu anlatmak ve sorumlu, gururla paylaşılacak bir davranış olduğunu yaymak istiyoruz. Konuyu tabiatı korumak, ekonomiyi güçlendirmek ve topluma bilinç kazandırmak için var olana yeniden değer verme alışkanlığı olarak değerlendiriyoruz. Bu alışkanlığı bir hayat tarzına dönüştürmek, sürdürülebilir bir trend hâline getirmek için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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