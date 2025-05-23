Kişi başı 65 bin 500 lira ödenecek! Belediye personeline promosyon müjdesi

Manisa'nın Demirci Belediyesi'nde 5 bankanın yarıştığı promosyon ihalesi sona erdi. Belediyede çalışan 121 personele 65 bin 500 lira maaş promosyonu ödenecek.

Demirci Belediyesi tarafından çalışanlarına yönelik bankalarla maaş promosyon ihalesi yapıldı. 5 bankanın katıldığı ihalede belediye çalışanlarına rekor düzeyde promosyon ücreti çıktı.

"65 BİN 500 LİRA PROMOSYON YATIRILACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Erkan Kara, "Maaş promosyon ihalesini 5 bankanın katılımı ile gerçekleştirdik. Haziran ayı içerisinde Demirci Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerimizin hesaplarına 65 bin 500 lira maaş promosyon ücreti yatırılacak." dedi.

"SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİNE DE İYİLEŞTİRME YAPTIK"

Kara sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca işçilerimizin maaş ödemelerindeki sosyal yardım ücretlerinde de iyileştirme yaptık. Belediyemiz işçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışanlarımızın her zaman yanındayız."