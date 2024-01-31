Bakan Bolat'tan fırsatçılara net mesaj: 'Bedeli ağır, affetmiyoruz!'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024’teki ihracat hedefi, ikinci el otomobilde 6 ay 6 km şartı ve gümrük kapılarındaki dijitalleşmeye ilişkin TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TGRT Haber'de merak edilenleri cevapladı. İhracatta 2024 hedefinin 377 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Bolat, cari açığı ise 60.3 milyar dolardan, 43.5 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Fahiş fiyata yönelik tedbirlerle, 6 ay içinde otomobil ve konutta istikrar sağlandığını söyleyen Bolat, "Keyfi, haksız yere fiyat artışı yapanı affetmiyoruz" dedi.

UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASI

'Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu'na katılan Bakan Bolat, 1,5 yıl önce Ukrayna ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına dikkat çekerek yakında onay sürecinin başlayacağını açıkladı.

Ukrayna'nın yeninden inşaasında Türkiye ile beraber Japonya, ABD gibi ülkelerin yanı sıra uluslararsı finans kuruluşlarının da proje yaptığını belirten Bakan Bolat, "Firmalarımızın önde olması için uğraşıyoruz." dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

İHRACATTA HEDEF: 377 MİLYAR DOLAR

"2021 ve 2022'de dünya ekonomisi ve ticareti çok hızlı büyüdü. Batılı ülkeler büyük enflasyonla karşı karşıya kaldı. Bizde de enflasyonla mücadele vardı. Dünyda yüzde 5.5 gibi gerilemeler olduğu görüldü.

Hizmet ihracatımızda 11 milyar dolarlık artış yaşadık ve 100 milyar dolara yükselttik. Bu yılın hedefi ise Orta Vadeli Program ile 2024'te 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı yapmak. Toplamda 377 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak istiyoruz.

Haziran ayından bu yana ihracatımız her ay, bir önceki aya göre artış gösteriyor. 36 saat sonra Malatya'da 2024 yılının ilk dış ticaret verilerini açıklayacağız. Deprem bölgesi olduğu için orada açıklamak istedik.

CARİ AÇIK DÜŞTÜ

Cari işlemler açığımız 60.3 milyar dolara yükselmişti. Bunu biz 43.5 milyar dolara kadar indirdik. Aralık verisi açıklandığında 46 milyar dolarda olcaktır. Orta Vadeli Program'dan daha iyi bir kapanış sağlayacağız. Ülkenin ithalat noktasındaki döviz rezervi azalacak. Dış ödemeler cephesinde dünyadaki durgunluğa rağmen iyi gidiyor.

GÜMRÜK KAPILARINDA DİJİTALLEŞME

Türkiye, dünyanın en modern gümrük kapılarına sahip. Gümrük kapılarından 14 tanesi modern hale getirildi. Batılılar bile hayranlıklarını belirtiyorlar. Bu işin altyapı tarafı. Hizmetlere baktığımızda ise bu dijitalleşme ile işlemlerin hızlanması ve maliyetlerin düşmesini sağlıyor.

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Stokçuluk ilk olarak pandemi döneminde maske fiyatları ile şişti. 2020 yılında başlayan koronavirüs sürecinde 15 kuruş olan maske 5 TL'ye satılmaya başlandı. 30 kattan fazla artış yaşandı. Olağanüstü dönemde, sağlık krizindeki mücadelede bazı stokçular fiyat şişirme çabalarına girdiler. 2021 ve 2022'de yüzde 85'e varan enflasyon gördük lakin alınan tedbirlerle enflasyon ile mücadele başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Politika uygulamaları ile sıkılaştırıldı. Hükümetimizin daha önce başlattığı enflasyonla mücadele programı çerçevesinde çok ciddi bir çalışma gösteriyoruz.

"AFFETMİYORUZ"

Öte yandan 2 yıl önce Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatları ve enerji fiyatlarını bütün dünyada patlattı. Ondan bir yıl sonra da yaşadığımız deprem felaketi ülkemizi derinden sarstı. Bu sıkıntılı dönemlerde bunu ranta fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele ettik. Keyfi, haksız yere fiyat artışı yapanı affetmiyoruz.

OTOMOBİL VE KONUTTA İSTİKRAR SAĞLANDI

Otomotiv sektöründe garip durumlar vardı ve üzülerek görüyoruz ki yetkili satıcıların haricinde, bireysel satıcılarda da bir baktık ki yılda 50'ye 60'a kadar araç satabilen 5 bin kişilik bir liste ortaya çıkardık.

Sonrasında ikinci el fiyatlarının birinci eli aşamayacağına dair 'Noterler Birliği' ile görüştük ve noterlerin bireysel satışlarda üçten fazla satamayacağına dair kısıtlamayı uygulamasını sağladık.

"DENETİMLER ARTTI, İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI 3 AYDA NORMALE DÖNDÜ"

İkinci el fiyatlarının birinci elden pahalı olamayacağına dair uygulamayı sağladık. Denetimlerimizi arttırdık, ağır cezalar kestik ve stokçulara karşı böyle haksız ticari eylemlere karşı tebdili kıyafetle bizim devletten görevlilerimiz galerilere gittiler. İkinci el satıcılara gittiler ve kısa bir sürede 3 ay geçmeden ikinci el satış normale döndü.

"Araba yok ama 6 ay sonra bulunabilir" sözü sektörde en çok duyulan sözlerden biri oldu. 600 bin araç stoklanmış olduğunu gördük. İkinci ellerdeki fiyatların sıfır araçların yüzde 30 daha üstünde bir fiyata satıldığını gördük. Stokçulara karşı mücadele ettik ve 6 ayda bulunamayan araçlar 6 saatte çıkar oldu.

Bugün al bir yıl sonra öde kampanyaları başladı.

770 EMLAK MÜŞAVİRİNE 100 BİN LİRA CEZA

Aynı şeyi konutta da başladı organize fiyat şişiren siteler ve şahısları tespit ettik. Görevli arkadaşlarımız onlara ağır cezalar uyguladı. 770 emlak müşavirlerine 100 bin lira ceza uyguladık. Yönetmelik yayınladık ve dedik ki; kişilerin isminin gerçek olup olmadığını tespit et, ona göre ilan ver.

TOGG'DA SON DURUM

TOGG geçen yıl dünyaya geldi, üretimi başladı. Yaklaşık 20 bin araç satışı gerçekleşti. 2024 yılı hedefi ise 47 bin olarak hedeflendi. TOGG'da bizim daha büyük hedeflerimiz var. 2028'e kadar 175 bin üretim hedefimiz var. Amacımız ihracat yapmak. Hükümet olarak bunu hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderlik etmesiyle başarıldı. Sedan modelimiz 2025 yılında satışa hazırlanıyor.



















