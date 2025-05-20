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Tüketici güven endeksi nisanda arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tüketici güven endeksi nisanda arttı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi verisi açıklandı. Buna göre, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.

Tüketici güven endeksi nisanda arttı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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