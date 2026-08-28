Esnafın dikkati hırsızlığı önledi! Çaldıklarını atıp kaçmaya çalışan kadın böyle yakalandı

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İstanbul Küçükçekmece'de bir giyim mağazasına girerek çocuk elbiselerini poşete doldurup çalmaya çalışan şüpheli bir kadın, durumu fark eden mağaza çalışanlarından kaçarken çevredeki esnaf tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçtığı esnada çaldığı kıyafetleri poşetten çıkarıp yere atan şüphelinin esnaf tarafından durdurulduğu o hareketli anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şahıs olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Küçükçekmece Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKüçükçekmece

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